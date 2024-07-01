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شاهد...ترامب ينشر فيديو ذكاء اصطناعي عن "غزة ما بعد الحرب"

الأربعاء 26 فبراير 2025 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد...ترامب ينشر فيديو ذكاء اصطناعي عن "غزة ما بعد الحرب"



القدس المحتلة / سما/

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء (الثلاثاء-الأربعاء)، مقطع فيديو للذكاء الاصطناعي على شبكته المنزلية "Truth Social"، يصور قطاع غزة في اليوم التالي للحرب في واقع مثالي.

في الفيديو، تحت عنوان "ترامب غزة"، يمكنك رؤية المدن السياحية، والشواطئ الرائعة، والفنادق، وتماثيل ترامب الذهبية والبالونات، وإيلون ماسك وهو ينثر الفواتير على الشاطئ. ويشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أيضًا في الفيديو، حيث يظهر في النهاية وهو يأخذ حمام شمس مع ترامب بالقرب من أحد الفنادق.


وكان رئيس الولايات المتحدة فاجأ العالم عندما أعلن عن خطته لليوم التالي، والتي بموجبها ستنقل إسرائيل في نهاية الحرب السيطرة على القطاع إلى الولايات المتحدة، وسيتم تهجير سكان قطاع غزة من القطاع إلى أماكن أخرى في العالم.

 

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