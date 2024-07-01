الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا

رام الله / سما/

قالت الارصاد الجوية ان الجو اليوم يكون غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف وبارد الى شديد البرودة، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 27/02/2025 يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردأ نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 28/02/2025: يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردأ نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 01/03/2025: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ،وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر تشكل الصقيع .