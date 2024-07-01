اليوم 38 لوقف إطلاق النار: شهداء وجرحى وتوغلات في استمرار للخروقات الإسرائيلية

غزة / سما/

أعلنت حركة حماس أنه تم التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم في الدفعة الأخيرة.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن الاتفاق يقضي بإطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وتوقعت مصادر فلسطينية تنفيذ الاتفاق خلال الـ 24 ساعة القادمة.

في اليوم 38 من وقف إطلاق النار، استمرت الخروقات الإسرائيلية، حيث استهدف الاحتلال مصلى عبد العزيز في حي الفراحين شرق خان يونس بقنبلة، ما أدى إلى إصابة مواطن.

كما أطلق الاحتلال أكثر من 6 قنابل صوتية من المسيرات في مناطق السناطي والفراحين وأم المهد، إلى جانب إطلاق نار مكثف من الدبابات.

وتوغلت الجرافات الإسرائيلية وقامت بهدم خزان مياه وعدد من المنازل شمال حي الفراحين ضمن نطاق عبسان الكبيرة.

وأطلق جيش الاحتلال النار على طول محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وفي رفح، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال رفات شهيد مجهول الهوية قرب صالة لازورد بالمخيم الغربي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة شهيدان، أحدهما نتيجة انتشاله والآخر برصاص الاحتلال، إضافة إلى إصابة شخصين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,348 شهيدًا و111,761 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وفي سياق متصل، انهار أحد الأبراج السكنية التي كانت قد تعرضت للقصف الجزئي ويقطنه نازحون في حي الكرامة شمال غزة، دون وقوع إصابات بين السكان.

أما بشأن معبر رفح، فقد تمكن 36 مصابًا ومريضًا ضمن الدفعة 23 من الوصول إلى المعبر برفقة 45 مرافقًا، فيما تجري الاستعدادات لسفر الدفعة 24 اليوم الأربعاء.