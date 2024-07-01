البيت الأبيض: إدارة ترمب لا تزال منخرطة بشدة في عملية وقف إطلاق النار بغزة

سما / وكالات /

أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا تزال منخرطة بشدة في عملية وقف إطلاق النار بغزة.

في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شنت مقاتلات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، غارات جوية على عدة مناطق في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

ويواجه سكان غزة تدهورًا متسارعًا في الأوضاع المعيشية، حيث يعاني مئات الآلاف من النازحين نقصًا حادًا في المأوى والغطاء، بينما تشتد معاناة الأطفال مع موجات البرد وغياب الوقود ووسائل التدفئة.

وأدى عدوان الاحتلال إلى تهجير مليوني فلسطيني، بعد أن دمر أكثر من 70% من منازل القطاع، تاركًا إياهم بلا مأوى.