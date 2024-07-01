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الاحتلال يخطر بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

الأربعاء 26 فبراير 2025 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم



طولكرم/ سما/

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تعتزم هدم هذه المنازل بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وتعود لعائلات يوسف، وجبالي، ومرعي، وأبو شلباية، وايراني، وشهاب، ويونس، وغنام.

وأضافت المصادر أن الاحتلال أمهل أصحاب المنازل المستهدفة للتوجه إلى المخيم وإخلائها من المستلزمات الأساسية ما بين الساعة الثامنة والحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء.

ودخل عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس يومه الـ18، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات مداهمات متكررة للمنازل بعد تفجير أبوابها، وتهجر سكانها منها تحت تهديد السلاح، وتحولها لثكنات عسكرية.

كما وتعرض المخيم لتدمير واسع وكامل للبنية التحتية والممتلكات من منازل ومحلات تجارية التي تعرضت للهدم والتفجير والحرق، مما فاقم من معاناة المواطنين الذين بقوا في منازلهم، تحت حصار مشدد ونقص في المواد الأساسية من الطعام والمياه والأدوية وحليب الأطفال.

وشهد المخيم خلال الأيام الماضية حركة نزوح كبيرة بين سكانه من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، تركزت في حارات المسلخ والمنشية وجبلي الصالحين والنصر، حيث فاق عددهم الـ5000 نازح.

كما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيم طولكرم للاجئين منذ أكثر من شهر.

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