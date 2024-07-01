عدوان الاحتلال على نابلس: شهيد و31 إصابة بالرصاص والاختناق

نابلس / سما/

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم من مدينة نابلس، بعد عدوان تواصل عدة ساعات، أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 31 آخرين بالرصاص والاختناق.

وأفادت مصادر طبية لـ"وفا" باستشهاد الشاب طارق قاسم القصاص متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة سبعة مواطنين بالرصاص في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وستة مواطنين بشظايا الرصاص ومواطن نتيجة السقوط، بالإضافة إلى 17 مواطنا بالاختناق بينهم رضيعة (7 أشهر)، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في محيط المقبرة الغربية في شارع الجامعة.

وأشارت مصادر محلية بأن طواقم الهلال الأحمر وإطفائية بلدية نابلس، قامت بإخلاء مركز تعليمي بالقرب من مكان الاقتحام، كما تم إخلاء أربع عائلات من شارعي النجاح القديم والمأمون.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا" أن جنود الاحتلال اعتدوا على حرمة المقبرة، وهدموا عددا من شواهد القبور.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية أيضا من المدينة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام في محيط مخيم عسكر، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي بالقدم.

وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ثلاث مرات.

ويتزامن عدوان الاحتلال على نابلس، مع تواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات وقرى في المحافظة، وعدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها: نور شمس وطولكرم.

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، حيث تركّز في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال، ونزوح أكثر من 40 ألف مواطن قسرا، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية، وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع العدوان واستمراره لفترة طويلة وعدم السماح بعودة النازحين إلى المخيمات.