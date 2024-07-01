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"الصحة العالمية": خسائر القطاع الصحي بغزة تزيد عن 7 مليار دولار وفقدان 1700 عامل بالمجال

الأربعاء 26 فبراير 2025 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": خسائر القطاع الصحي بغزة تزيد عن 7 مليار دولار وفقدان 1700 عامل بالمجال



سما / وكالات /

قال ممثل منظمة الصحة العالمية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، الطبيب ريك بيبركورن، إن القطاع الصحي في غزة تكبد خسائر بنحو 6.3 مليار دولار متوقعا أن تصل الاحتياجات الإجمالية إلى ما يزيد عن 7 مليارات دولار مقسمة بين تكاليف إعادة الإعمار واحتياجات تقديم الخدمات .

وأوضح "بيبركورن" فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو في جنيف يوم الثلاثاء أن القطاع تأثر بشكل كبير نتيجة فقدان أكثر من 1700 عامل في المجال الصحي، وتدمير البنية التحتية للرعاية الصحية الذي شمل التدمير الكامل أو الجزئي لحوالي 772 منشأة صحية.

وبين ممثل الصحة العالمية أن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أجروا تقييما مؤقتا للأضرار بالقطاع الصحي في قطاع غزة وخلص التقرير إلى أن أضرارا جسيمة لحقت بالمستشفيات (95% منها) والمرافق الصحية الخاصة (91%) والمراكز الصحية العامة (88%) إلى جانب المرافق الحيوية مثل الصيدليات وممارسات طب الأسنان وعيادات الأمومة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد دمر بشكل كامل 34 مستشفى من أصل 38 في قطاع غزة وأخرجها عن الخدمة من خلال 520 غارة استهدفت تلك المستشفيات، أسفرت عن 1056 شهيداً من أفراد الطواقم الطبية، كما وتم واعتقل 2260 آخرين.

وأشار إلى أن المنظمة تقدر أن ما بين 12 و14 ألف شخص بحاجة إلى إجلاء طبي بمن فيهم 5000 طفل على الأقل.

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