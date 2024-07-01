  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة

الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة



دمشق/سما/

استهدفت غارات نفذتها طائرات حربية إسرائيلية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مواقع عسكرية في ريف دمشق الجنوبي ودرعا في سورية.

جاء ذلك على وقع انفجارات ضخمة سمعت في دمشق وريفها وعدة مناطق في سورية، بالتزامن مع تحليق منخفض للطائرات الإسرائيلية في الأجواء.

وأقر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن سلاح الجو شن هجمات على مواقع في سورية، محذرًا من أن أي محاولة لتمركز قوات النظام السوري أو "المنظمات الإرهابية" في الجنوب ستُواجه بالنار.

جاء ذلك في تصريحات غير مألوفة صدرت عن وزير الأمن قبل صدور بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي حول هذه المسألة، في نهج مخالف لما جرت عليه العادة والمتعارف عليه في إسرائيل.


وورد في بيان مقتضب صدر عن كاتس أن "سلاح الجو شن هجمات قوية في جنوب سورية، في إطار السياسة الجديدة التي حددناها لنزع السلاح من جنوب سورية. والرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سورية بأن يتحول إلى جنوب لبنان".

وشدد على أن إسرائيل "لن تعرض أمن مواطنيها للخطر، وكل محاولة للتموضع العسكري في المنطقة الأمنية جنوب سورية ستتم مواجهتها بالنار".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني سوري، لم تسمه، قوله إن "مقاتلات إسرائيلية استهدف جنوب دمشق".

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع عسكرية للجيش في ريف دمشق.

وأفاد إعلام سوري، بأن غارات إسرائيلية استهدفت تل المانع في ريف درعا، فيما توغلت قوات في قرية البكار عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.

وأحصى المرصد السوري منذ مطلع العام 2025، 16 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، بينها 14 جوية و2 برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 21 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت الضربات بمقل 2 من العسكريين و2 مجهولي الهوية، بالإضافة إلى إصابة شخص؛ بحسب إحصاء المرصد.

وتوزعت الاستهدافات الجوية على الشكل التالي: 1 بحلب بـ7 ضربات، 6 بريف دمشق أسفرت عن استشهاد مدني و2 مجهولي الهوية، 2 بالسويداء استهدفت إحداها بـ4 ضربات، 2 بريف حمص بينها 2 استهدفا الحدود السورية – اللبنانية، 2 بريف القنيطرة أسفرتا عن استشهاد مدني وعنصرين من إدارة العمليات العسكرية وإصابة شخص بجروح، 2 بدرعا. أما الاستهدافات البرية فكانت واحدة في ريف درعا وأخرى في ريف دمشق.

وأشار المرصد إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة، وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.

وذكر أن الطائرات الإسرائيلية شنت نحو 501 غارة جوية على مواقع عسكرية سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وحتى نهاية العام 2024، دمرت خلالها ترسانة سلاح سورية بالكامل.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي كبير: 7 أكتوبر غيَّر الواقع الأمني لسنواتٍ قادمة وعلينا الاعتراف أن “حماس” سيطرت على جزء من إسرائيل

إعلام عبري: حماس ستسلم مصر 4 جثث لإسرائيليين

رئيس الموساد يكشف تفاصيل جديدة عن تفجيرات البيجر

هكذا تنسخ "إسرائيل" التهجير من غزة للضفة..

الأسيرة المحررة أغام بيرغر تروي تفاصيل عن فترة وجودها لدى "حماس"

السيسي: نرفض خطة تهجير الفلسطينيين ويجب استمرار وقف إطلاق النار وادخال المساعدات الإنسانية

بعد تصريحات نتنياهو بحقهم... الشرع يجتمع مع «وجهاء الطائفة الدرزية»

الأخبار الرئيسية

20240701085643reup-2024-07-01t085451z_1826313963_rc27m8aq4vl5_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-shifa.h-730x438

شهادات أطباء غزة من المسلخ الإسرائيلي: تعذيب وإذلال وكسر أسنان والتأكد من عدم عودتهم لممارسة المهنة

000-3-730x438

دانيال ليفي: نحتاج 300 ساعة صمت حدادا على 18 ألف طفل قتلتهم إسرائيل بغزة (فيديو)

الجيش الإسرائيلي: هكذا سقطت "ناحل عوز" بيد حماس في 7 أكتوبر

20250225082112

تقرير إسرائيلي: "أزمة تسليم جثامين الأسرى القتلى عالقة لكنها قابلة للحل"

لابيد يقدم خطة لواشنطن لإدارة قطاع غزة وهذا ما اقترحه بخصوص دور مصر في العملية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية