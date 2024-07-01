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" أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"... مشجعو منتخب آسيوي ينضمون لحركة دعم فلسطين

الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
" أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"... مشجعو منتخب آسيوي ينضمون لحركة دعم فلسطين



انضم مشجعو المنتخب الماليزي إلى مبادرة "أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل" الداعمة لفلسطين، وذلك وفقا لـ"موقع عدكونيم شوتفيم العبري" على منصة "تلغرام".

 

ونشر "موقع عدكونيم شوتفيم العبري" على منصة "تلغرام" صورة مكتوب عليها "أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"... مشجعو المنتخب الماليزي ينضمون إلى الحركة العالمية لدعم فلسطين.

ورفع مشجعو نادي ألافيس خلال مباراته أمام ضيفه إسبانيول (0-1) يوم السبت الماضي، في ملعب مينديزوروزا بمدينة فيتوريا-غاستيز، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، البطاقات الحمراء لإسرائيل، وذلك ضمن مبادرة "أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل" الداعمة لفلسطين في أكثر من 30 دولة حول العالم، وذلك وفقا لتقارير صحفية.

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