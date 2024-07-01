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ليبيا وفلسطين توقعان اتفاقيات لدعم القطاع الصحي في غزة وإرسال مستشفى ميداني (صور) - سما الإخبارية

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ليبيا وفلسطين توقعان اتفاقيات لدعم القطاع الصحي في غزة وإرسال مستشفى ميداني (صور)

الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبيا وفلسطين توقعان اتفاقيات لدعم القطاع الصحي في غزة وإرسال مستشفى ميداني (صور)



طرابلس/سما/

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، في مقر وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب الفلسطيني.

 

وفي إطار تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من تداعيات الحرب الإسرائيلية، وقّعت الاتفاقية وكيل وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، رندة غريب، ونظيرها الفلسطيني، منذر المسالمة، حيث نصت على تقديم دعم مباشر للقطاع الصحي في غزة عبر إرسال مستشفى ميداني مجهّز بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، يرافقه فريق طبي متكامل مكوّن من 65 طبيبا ليبيا وأيضا كادر مساعد من الممرضين.

RT

كما تضمنت الاتفاقية إرسال فريق من الهيئة العامة للبحث عن الجثث والمفقودين للمساهمة في عمليات البحث والتعرف على الجثث والرفات، إلى جانب تدريب الكوادر الفلسطينية على أساليب البحث والتعرف الحديثة.

RT

وفي تصريح لقناة RT، أوضح المسؤول الإداري بالمستشفى الميداني علي عباس، أن الفريق الطبي القادم إلى غزة يتوزع على ثلاث فرق رئيسية: فريق لاستقبال الحالات المرضية، وفريق للطوارئ، وفريق لإجراء العمليات المتوسطة والدقيقة.

RT

RT

RT

وأشار إلى أن التخصصات الطبية التي يضمها الوفد تشمل جراحة العظام، والأعصاب، والأوعية الدموية، وطب الطوارئ.

RT

RT

وأضاف أن المستشفى الميداني مجهز بـ 50 سريرا طبيا موزعة بين أقسام الاستقبال والإيواء والعمليات، كما يحتوي على عيادات فلترة، وغرفة عمليات، ووحدة عناية فائقة، إلى جانب صيدلية، ومعمل تحاليل، وغرف مخصصة لفحوصات الأشعة السينية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة لسكان القطاع.

RT

RT

RT

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الليبية لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وسط استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

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