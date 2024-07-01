ليبيا وفلسطين توقعان اتفاقيات لدعم القطاع الصحي في غزة وإرسال مستشفى ميداني (صور)

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كما تضمنت الاتفاقية إرسال فريق من الهيئة العامة للبحث عن الجثث والمفقودين للمساهمة في عمليات البحث والتعرف على الجثث والرفات، إلى جانب تدريب الكوادر الفلسطينية على أساليب البحث والتعرف الحديثة.

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وفي تصريح لقناة RT، أوضح المسؤول الإداري بالمستشفى الميداني علي عباس، أن الفريق الطبي القادم إلى غزة يتوزع على ثلاث فرق رئيسية: فريق لاستقبال الحالات المرضية، وفريق للطوارئ، وفريق لإجراء العمليات المتوسطة والدقيقة.

RT

RT

RT

وأشار إلى أن التخصصات الطبية التي يضمها الوفد تشمل جراحة العظام، والأعصاب، والأوعية الدموية، وطب الطوارئ.

RT

RT

وأضاف أن المستشفى الميداني مجهز بـ 50 سريرا طبيا موزعة بين أقسام الاستقبال والإيواء والعمليات، كما يحتوي على عيادات فلترة، وغرفة عمليات، ووحدة عناية فائقة، إلى جانب صيدلية، ومعمل تحاليل، وغرف مخصصة لفحوصات الأشعة السينية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة لسكان القطاع.

RT

RT

RT

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الليبية لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وسط استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.