بن غفير: كنا في إسرائيل على مسار النصر والآن تراجعنا إلى الوراء

القدس المحتلة/سما/

هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الثلاثاء، صفقة تبادل الأسرى وسياسة حكومة نتنياهو تجاه حماس، داعيا إلى تغيير جذري في سلوكها.



وصرح إيتمار بن غفير: "قلنا إن الصفقة المتهورة تستحق الاستقالة من الحكومة وهذا ما فعلناه.. أنا لا أتمسك بالكرسي المبادئ هي المبادئ".

وقال إن إسرائيل كانت على مدار عام كامل في مسار لتحقيق النصر المطلق وتدمير حماس والآن تراجعت إلى الوراء.

وأضاف: "إذا اتبع رئيس الحكومة نهجنا لإسقاط حماس، وأوقف تزويد غزة بالوقود والمساعدات سنكون معه".

وأشار إلى أن إطلاق سراح الأسرى أدى إلى زيادة العمليات وتعزيز حكم حماس في غزة، مردفا بالقول "يمكنكم رؤية ذلك في الصحف.. حماس تعين قادة جدد وتوزع الرتب".

هذا، ودعا عضو الكنيست رئيس الوزراء إلى تغيير سلوكه حيث قال: "إذا كان يريدني أن أعود فليقاتل حماس حقا.. هذا ما يريده الشعب وهذا ما ندين به لأطفالنا والأجيال القادمة".

وفي وقت سابق، صرح بأن "الصفقة متهورة وتمثل الأكسجين للإرهاب وينتج عنها إطلاق صواريخ من غزة وانفجار حافلات".