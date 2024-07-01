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الخارجية الإسرائيلية: ندعم الجهود الأمريكية لتسوية النزاع الأوكراني

الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية: ندعم الجهود الأمريكية لتسوية النزاع الأوكراني



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب صوتت ضد القرار المعادي لروسيا بشأن أوكرانيا في الجمعية العامة لأنها تعتبر أنه من المهم دعم الجهود الأمريكية الحالية لتسوية النزاع سلميا.


وقال ممثل وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا على طلب التعليق على سبب رفض إسرائيل دعم قرار يحمل خطابا معاديا لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تعتبر إسرائيل أنه من المهم دعم الجهود الأمريكية لتحقيق تقدم في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتسوية النزاع سلميا".


ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، على نص معاد لروسيا يطالب موسكو بسحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية "فورا وبشكل كامل ودون شروط".

ويتضمن القرار أيضا دعوة أحادية إلى روسيا لوقف الأعمال القتالية. وفي الوقت نفسه، فإن الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف ضد المدنيين في روسيا، فضلا عن وجود القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، لم يتم إدانتها أو ذكرها بأي حال من الأحوال في مشروع القرار.

وصوتت 93 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 18 دولة ضده، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 65 دولة عن التصويت.

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