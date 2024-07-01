شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية على بعلبك شرق لبنان

بيروت/سما/

استشهد شخصان وأصيب آخران، مساء اليوم الثلاثاء، بغارة شنتها طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على قضاء بعلبك شرق لبنان، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على محلة الشعرة بمنطقة جنتا الواقعة في قضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وأضافت أن الغارة "أسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين".

وفي المحافظة ذاتها، حلق طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي على علو متوسط في أجواء مدينة الهرمل. وفي قضاء صور بمحافظة الجنوب، ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة بين بلدتي علما الشعب والناقورة.

وفي قضاء صيدا بالمحافظة ذاتها، سُجل تحليق لمسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة صيدا مركز القضاء.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استشهد 81 شخصا وأصيب آخرون، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في سحب قواته من الأراضي اللبنانية.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، ما خلّف 4112 شهيدا و16903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

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