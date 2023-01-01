4 دول تكثف حملاتها لجذب السياح الإسرائيليين رغم حرب الإبادة على غزة

القدس المحتلة/سما/

تبذل أذربيجان وبنما وسيشل وألبانيا جهوداً خاصة لجذب السياح الإسرائيليين من خلال حملات تسويقية ومسارات مباشرة جديدة ودعم حكومي، رغم عدم ترحيب العديد من الدول بالإسرائيليين بعد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويلفت موقع "غلوبس" إلى أنه في العام ونصف العام الماضيين، كان العالم يبتعد عن إسرائيل، حيث أدت الدول التي تحدثت ضد إسرائيل، أو تلك التي سمحت باعتقال جنود الجيش الإسرائيلي على أراضيها، إلى جانب تحذيرات السفر الأكثر صرامة، إلى تقليص نطاق الوجهات التي يمكن للإسرائيليين أن يسافروا إليها بأمان. إضافة إلى فتح تحقيقات مع عناصر من الجيش الإسرائيلي في عدد من الدول، منها البرازيل والأرجنتين.

ويضيف أنه في الوقت نفسه، كانت هناك أيضاً دول حاولت جذب الإسرائيليين للقدوم إليها رغم كل شيء. حتى إن بعضها عمل (ولا يزال يعمل) لتسهيل الوصول إليها، بينها أربع دول زادت في العام الماضي جهودها لجلب السياح من إسرائيل، بما في ذلك من خلال تصريحات كبار المسؤولين، والاستثمار في التسويق المستهدف للسياح الإسرائيليين، وتخصيص ميزانيات محددة، وحتى الزيارات الرسمية من قبل كبار المسؤولين.

أذربيجان: تعزيز العلاقات مع الإسرائيليين

خلال الحرب، تعززت العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان، سواء في مجال الصناعات الحربية أو في زيادة التواصل الجوي. حافظت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية الوطنية على عملياتها المنتظمة في إسرائيل معظم فترة الحرب، وكانت أكثر استقراراً من العديد من الشركات الأخرى. هناك حالياً 28 رحلة أسبوعية تعمل بين إسرائيل وباكو.

وفي بداية الشهر، أعلنت شركة العال عقد اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية الأذربيجانية (AZAL)، التي ستسمح لركاب كل شركة طيران بحجز التذاكر إلى وجهات تديرها الشركة الأخرى من خلال أنظمة الحجز الخاصة بكل منهما. على سبيل المثال، سيكون من الممكن حجز الرحلات الجوية إلى باكو عبر شركة العال والسفر مع شركة آزال، والعكس صحيح.

تقول جميلة طالب زاده، رئيسة مكتب السياحة الأذربيجاني في إسرائيل لصحيفة غلوبس إن هناك نية حقيقية لجذب السياح الإسرائيليين. "لقد درسنا على مدى سنوات عادات السياحة لدى الإسرائيليين. هم يسافرون بشكل متكرر، مرتين على الأقل في السنة، وأحياناً أكثر".

بنما تسعى لفتح خط مباشر

وتعمل بنما أيضاً على تكثيف جهودها لتعزيز السياحة الإسرائيلية. قبل نحو أسبوعين، زار إسرائيل سالومون شاما، المدير العام لوزارة السياحة الخارجية البنمية. وكان أحد الأهداف الرئيسية لزيارته، الترويج لفتح رحلة مباشرة بين بنما وإسرائيل، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تسهل كثيراً وصول المسافرين الإسرائيليين إلى بنما. وفي الوقت نفسه، أطلقت بنما حملة للترويج للسياحة الإسرائيلية، وهي جزء من الجهود الرامية إلى وضع نفسها وجهةً مفضلة للسياح الإسرائيليين. وخلال زيارته طلب شاما تأكيد دعم بنما لجنود الجيش الإسرائيلي وتشجيع قدومهم إلى البلاد.

وخلال زيارته التي استمرت عدة أيام، التقى شاما وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس لبحث تعزيز التعاون السياحي وتوسيع نطاق التدريب السياحي في بنما. وأشار السفير البنمي في إسرائيل عزرا كوهين، إلى أننا "نهدف إلى فتح خط مباشر بين بنما وإسرائيل في وقت مبكر من العام المقبل". وبحسب تقديرات الصناعة، تدرس شركة طيران إسرائيلية حالياً إمكانية تشغيل مسار مباشر إلى بنما.

رحلات إلى سيشل عبر أبوظبي

تواصل سيشل جهودها لجذب السياح من إسرائيل وتعزيز العلاقات السياحية. وأشارت برانديت ويلمان، مديرة التسويق في مجلس السياحة في سيشل، إلى أن السوق الإسرائيلية لا تزال تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة إليهم. وأضافت: "من المتوقع أن تنمو السياحة في سيشل بشكل معتدل في عام 2024، لكننا شعرنا بانخفاض عدد السياح الإسرائيليين بحدة. ومع ذلك، تظهر بداية عام 2025 علامات واعدة للتعافي، مع زيادة الحجوزات والاهتمام المتجدد من الإسرائيليين".



وعلى هذه الخلفية، وقعت شركة Spirit World Productions اتفاقية جديدة مع شركة طيران سيشل، تمهيداً لتجديد خط الطيران المباشر بين إسرائيل وسيشل. خلال عام 2024، وعلى الرغم من تعليق شركة طيران سيشل للرحلات الجوية إلى إسرائيل لمدة ستة أشهر تقريبًا، وصل حوالى 3500 مسافر إلى وجهتهم عبر شركة سبيريت.

ومن بين الخطوات الأخرى التي تسهل الوصول إلى الوجهة الاستوائية، وفق "غلوبس"، التعاون الجديد مع الاتحاد للطيران، الذي أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة طيران سيشل، تشارلز جونسون. وسيبدأ تشغيل مسار جديد يربط سيشل وأبوظبي في 23 مايو، بست رحلات أسبوعية. وستسمح هذه الخطوة للإسرائيليين بالسفر إلى سيشل عبر التوقف في أبوظبي، مع الجمع بين رحلات الاتحاد وطيران سيشل على تذكرة واحدة.

رئيس وزراء ألبانيا يظهر دعمه

منذ عام 2018، أصبح من الممكن السفر من إسرائيل إلى ألبانيا مباشرة مع شركة طيران يسرائير، والآن تعمل شركات الطيران على تجديد مساراتها لهذا الصيف. أعلنت شركة أركيا، الأحد، أنها ستبدأ اعتباراً من يوليو المقبل، بتسيير رحلتين أسبوعياً إلى العاصمة تيرانا، يومي الاثنين والجمعة. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة صن دور، وهي جزء من مجموعة إل عال، في وقت سابق من هذا العام إطلاق مسار جديد إلى هذه الوجهة.

تتميز ألبانيا، وهي ذات أغلبية مسلمة، بموقفها الودي تجاه إسرائيل، وذلك بفضل سياسات رئيس الوزراء إيدي راما، وفق "غلوبس". وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تحدث في تجمع جماهيري في نيويورك وهو يرتدي دبوسًا يحمل صورة رهينة، في إشارة إلى دعمه لإسرائيل. علاوة على ذلك، افتتح ممثلية ألبانية رسمية في القدس المحتلة، وأعلن قبل حوالى شهر عن خطة لإنشاء متحف يهودي في مدينة فلورا، التي كانت في السابق حيًا يهوديًا تاريخيًا.