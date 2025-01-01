نتنياهو يلتقي قائد "سنتكوم" باجتماع أمني غير معلن في تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، مساء الاثنين، بقائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" مايكل كوريلا خلال زيارة غير معلنة إلى تل أبيب. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "التقى رئيس الوزراء نتنياهو في اجتماع أمني عقد خلال الساعات الماضية مع قائد القيادة المركزية الأميركية، في إطار زيارته لإسرائيل، التي لم يتم الإعلان عنها هذه المرة". وأضافت: "شارك في المناقشة أيضاً وزير الدفاع (يسرائيل) كاتس إلى جانب مسؤولين آخرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

وتابعت الهيئة أن "كوريلا يزور إسرائيل بشكل متكرر، لكن هذه المرة لم ترد أي تقارير عن وصوله إلى البلاد". ولم تذكر هيئة البث أي تفاصيل بشأن فحوى المناقشات خلال اجتماع نتنياهو بكوريلا. ولم يصدر عن "سنتكوم" تعليق بشأن الزيارة، لكنها قالت إن كوريلا زار الأردن بين 21 و22 فبراير/ شباط الحالي وبحث مع مسؤولين عسكريين أردنيين "الوضع الأمني المتطور في المنطقة وتعميق العلاقات الدفاعية الثنائية بين البلدين".

وتأتي الزيارة في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ تنفيذه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وفي ظل تعثر مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب مماطلة الاحتلال وتنصله من التزامات المرحلة الأولى، هدد نتنياهو باستئناف الحرب مكرراً ذريعة "القضاء على حركة حماس" التي رددها طيلة أكثر من 470 يوماً من حرب الإبادة في غزة.

وبدعم أميركي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بين السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.