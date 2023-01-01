سموتريتش يزور واشنطن بدعوة من نظيره الأميركي

القدس المحتلة/سما/

يزور رئيس حزب الصهيونية الدينية الفاشي ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بدعوة من وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لأول مرة منذ تعيينه في المنصب وبعد أن قاطعته إدارة بايدن في السنوات السابقة.

وسيزور واشنطن الأسبوع المقبل أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، الذي سيلتقي مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو.

ولدى بدء ولايته، تحدث بيسنت هاتفيا مع سموتريتش، وتحدث الأخير خلالها عن "الصداقة العميقة والإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، والالتزام المتبادل للدولتين بدفع قيم مشتركة من أجل تعزيز الاقتصاد".

وأضاف سموتريتش أنه "يتوقع العمل بتعاون وثيق مع وزير الخزانة الأميركي بهدف تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين لصالحهما"، ودعا بيسنت إلى زيارة إسرائيل.

وسيزور ساعر واشنطن حيث سيلتقي مع روبيو، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، كما سيلتقي مسؤولين أميركيين آخرين، وسيزور نيويورك أيضا.



وزار سموتريتش الولايات المتحدة، في آذار/مارس العام 2023، فيما أعلنت إدارة بايدن حينها أن مندوبيها لن يلتقوا معه، بسبب تصريحاته الفاشية، وبينها أنه "ينبغي محو حوارة" التي نفذ المستوطنون فيها اعتداءات إرهابية.