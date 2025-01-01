إصابة شاب من ذوي الإعاقة طعنا بهجوم مستوطنين عليه في الضفة الغربية

طوباس/سما/

أصيب شاب من ذوي الإعاقة (20 عاما)، بهجوم نفذه مستوطنون في ابزيق بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها في طوباس "تسلمت إصابة طعن لشاب (20 عامًا) من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أيدي مستوطنين، وجار نقله إلى المستشفى".

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب أُصيب نتيجة اعتداء المستوطنين عليه، أثناء رعيه مواشيه في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن مستوطنين اعتدوا على أحد الرعاة، وأصابوه بجروح في الفخذ، ما استدعى نقله إلى المستشفى للعلاج.

ويتعرض رعاة الماشية في الأغوار الشمالية، لانتهاكات مستمرة يقوم بها المستوطنون المسلحون، من اعتداءات جسدية، وإجبارهم على ترك مراعيهم، ومحاولة سرقة مواشيهم.