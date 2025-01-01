نتنياهو: خطة ترامب حول غزة يجب أن تُنفذ وتحظى بالدعم

القدس المحتلة/سما/

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، دعمه لطرح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن الخطة يجب أن تحظى بالدعم والتنفيذ.

كما شدد نتنياهو، في كلمة مسجلة أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك)، على أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق "نصر كامل" في الحرب، بما يشمل تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة.

وفي تكرار لتصريحاته العنصرية، قال نتنياهو إن الحرب الحالية هي "بين الحضارة والهمجية، والحضارة ستنتصر". وأضاف "عندما أتحدث عن النصر، فإنني أقصد النصر الكامل، هذه هي غايتنا ولن نرضى بأقل من ذلك".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تعمل على تحقيق أهدافها بالكامل، والتي تشمل "القضاء على حماس، واستعادة جميع الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل في المستقبل، وعودة جميع مواطنينا إلى منازلهم في الجنوب والشمال بأمان".

واعتبر أن إسرائيل "تعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط بفضل القرارات الجريئة التي اتخذناها، رغم المعارضة الداخلية والدولية". كما أبدى دعمه لـ"خطة ترامب" التي تهدف إلى "إتاحة الفرصة لسكان غزة لمغادرتها".

وزعم نتنياهو أن "150 ألفًا من سكان غزة غادروا بالفعل خلال الحرب". وتساءل: "لماذا لا نمنحهم فرصة المغادرة؟ لماذا لا نمنحهم حرية اختيار مكان وجودهم؟". وأكد أن "خطة ترامب يجب أن تحظى بالدعم وأن يتم تنفيذها".