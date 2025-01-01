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"حماس" تدعو لتحرك دولي عاجل عقب وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب البرد

الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدعو لتحرك دولي عاجل عقب وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب البرد



غزة/سما/

أعلنت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء عن وفاة ستة أطفال حديثي الولادة في قطاع غزة نتيجة البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة، مشيرة إلى وجود عدد آخر من الأطفال في المستشفيات بحالة حرجة.

وحملت الحركة في تصريح صحفي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، متهمة إياها بممارسة "سياسات إجرامية" عبر منع إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء لأكثر من مليوني مواطن في القطاع المحاصر.

كما اعتبرت الحركة في بيانها أن الصمت الدولي إزاء معاناة سكان غزة يمثل ضوءا أخضر للاستمرار في "حرب الإبادة الوحشية"، التي راح ضحيتها أكثر من 17 ألف طفل خلال الأشهر الـ15 المنصرمة  نتيجة العدوان والحصار المستمر.

ودعت الحركة الوسطاء الدوليين إلى التحرك الفوري لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط به، بما يضمن إدخال مستلزمات الإيواء والتدفئة والمساعدات الطبية العاجلة إلى القطاع، لحماية ما تبقى من الأطفال الذين يواجهون ظروفا معيشية كارثية.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية وسط دعوات متزايدة لرفع الحصار وضمان توفير الحماية للمدنيين.

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