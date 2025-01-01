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الصحة العالمية قلقة إزاء الهجمات على الرعاية الصحية في الضفة الغربية

الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية قلقة إزاء الهجمات على الرعاية الصحية في الضفة الغربية



رام الله/سما/

عبر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن قلق المنظمة البالغ إزاء الهجمات على الرعاية الصحية في الضفة الغربية.


وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مؤتمر صحفي عن بعد من غزة "نرى تصاعدا بشكل صارخ في بؤر العنف والهجمات في الوقت الراهن على قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية".


ولليوم الـ36 يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال الضفة مستهدفا مدينة جنين ومخيمها، ومدينة طولكرم ومخيمها لليوم 30، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم 17.

ومنذ 21 يناير الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم "السور الحديدي"، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمال الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 قتيلا وفق وزارة الصحة، ونزوح عشرات الآلاف، ودمارا واسعا.

وحذرت السلطات الفلسطينية من أن تلك العملية تأتي "في إطار مخطط حكومة نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين".

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