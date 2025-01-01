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لبنان: حزب الله يمنح حكومة نواف سلام الثقة

الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: حزب الله يمنح حكومة نواف سلام الثقة



بيروت/سما/

أعلن رئيس كتلة حزب الله النيابية في لبنان، النائب محمد رعد، اليوم الثلاثاء، أن كتلة "الوفاء للمقاومة" ستعطي الثقة لحكومة نواف سلام.


وقال رعد في كلمة له أمام البرلمان، إن عناوين البيان الوزاري للحكومة جميلة ومتناسقة وسبق أن وردت في الحكومات السابقة.

وطالب رعد الحكومة اللبنانية بوجوب وقف قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت الذي جاء انصياعا للادعاءات الإسرائيلية.

وقال رعد، لقد قاومنا الجيش الإسرائيلي ولم يتمكن من هزيمتنا وقد أحبطنا خطة العدو الإسرائيلي بالتوغل نحو الليطاني وبعدها إلى بيروت، معتبرا أن الحرب الأخيرة ضد لبنان كانت خيارا عدوانيا مدروسا ومجهزا قرر العدو وضعه موضع التنفيذ حين أغرق بحضانة وشراكة أمريكية غير مسبوقة وفرت له فرصة أن يحاول التخلص من حزب الله ولقد فشل.

وأضاف رعد أن رفض الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب الكامل يتطلب موقفا حازما يترجم بيان الرؤساء وتحمل الدولة مسؤولياتها لإتمام الانسحاب، داعيا إلى تدارس سبل سيادة الوطن والاستراتيجية الدفاعية.

ونصح النائب محمد رعد الحكومة بالا تركن إلى بعض الوعود لوصول مساعدات من جهات أخرى في موضوع الإعمار، معتبرا أن إعادة الاعمار تتطلب سرعة في الإعداد والتحضير وتأمين التمويل اللازم ورفض الارتهان لأي شروط سياسية.

وكان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام قدم اليوم الثلاثاء، بيانه الوزاري أمام البرلمان اللبناني طلبا للثقة قبل أن تتولى الحكومة مهامها الرسمية.

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