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ظاهرة خطيرة على الحدود المصرية تثير قلق الجيش الإسرائيلي

الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظاهرة خطيرة على الحدود المصرية تثير قلق الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

ذر المراسل العسكري لموقع srugim الإخباري الإسرائيلي، دورون كادوش ، من ظاهرة خطيرة على الحدود المصرية تثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.


وتتعلق الظاهرة باستخدام الطائرات المسيرة (بدون طيار) لتهريب المخدرات والأسلحة، ويقف وراءها مواطنون إسرائيليون يعيشون في الشتات البدوي في النقب.

ورصدت قوات الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين طائرة مسيرة حاولت تهريب المخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران.

وتمكنت القوات من إحباط العملية وضبط نحو 2 كغم من المخدرات، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى شرطة إسرائيل لاستكمال الإجراءات القانونية.

وعلق دورون كادوش قائلاً: "التهريب عبر الطائرات بدون طيار على حدودنا الجنوبية ظاهرة تتزايد في نطاقها".

وأضاف أن استخدام الطائرات المسيرة لتهريب المخدرات على الحدود بين إسرائيل ومصر أصبح أمرا شائعا، كما زادت عمليات تهريب المخدرات والأسلحة إلى قطاع غزة من الأراضي الإسرائيلية.

وأكد كادوش أن المهربين على الجانب الإسرائيلي هم غالبا من المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الشتات البدوي في النقب، وهم يقفون خلف استقبال التهريب من مصر وإرساله إلى غزة. وأشار إلى أنه تم الكشف عن أكثر من 10 عمليات تهريب من هذا النوع حتى الآن، مؤكداً أنها أصبحت ظاهرة مقلقة.

في السياق نفسه، أفاد تقرير للقناة 14 الإسرائيلية بأن محاولات تهريب الأسلحة باستخدام الطائرات المسيرة زادت وتيرتها. الأسبوع الماضي، أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي محاولة أخرى لتهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر في منطقة لواء باران ، حيث رصدت القوات طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وأسقطتها.

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