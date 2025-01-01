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ساعر يهاجم الحكومة السورية: جماعة إرهابية استولت على دمشق بالقوة

الثلاثاء 25 فبراير 2025 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يهاجم الحكومة السورية: جماعة إرهابية استولت على دمشق بالقوة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن "حكومة سوريا الجديدة، هي جماعة إرهابية إسلامية من إدلب، استولت على دمشق بالقوة".


ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الوزير قوله، إننا، في إسرائيل، سعداء برحيل بشار الأسد، لكن الإسلاميين يتحدثون بلطف، وينتقمون من العلويين ويؤذون الأكراد، وفق تعبيره.

وقال ساعر: "لن نتنازل عن أمننا على الحدود، وحماس والجهاد تعملان في سوريا لإنشاء جبهة أخرى ضد إسرائيل".

كلام ساعر يأتي غداة، إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في سوريا ستبقى في منطقة جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة لفترة زمنية غير محدودة، من أجل حماية إسرائيل وإحباط أي تهديد".

وشدد على أنهم "لن يسمحوا لقوات "تنظيم هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها الجولاني أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى منطقة جنوب دمشق.

وقال نتنياهو الأحد "لن نتسامح مع أي تهديد للمجتمع الدرزي في جنوب سوريا"، كما طالب بإخلاء مناطق في جنوب سوريا من السلاح.

بدوره، قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل، وذلك بعدما اجتمع مساء أمس الاثنين، مع وجهاء وأعيان من الطائفة الدرزية.

وكانت وسائل إعلام عبرية زعمت أن "إسرائيل تخطط لاستقدام عشرات العمال السوريين للعمل في قطاعات البناء والزراعة داخل القرى الدرزية بالجولان في إسرائيل في المرحلة الأولى، وذلك استجابة لطلب قدمه قادة المجالس المحلية الدرزية إلى الجيش الإسرائيلي لمساعدة أقاربهم في الجانب السوري بعد تدهور الأوضاع هناك عقب سقوط نظام بشار الأسد".

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