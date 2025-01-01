كاتس يفرض عقوبات على أسرى فلسطينيين محررين

القدس المحتلة/سما/

فرض وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقوبات على الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم الذين تلقوا أموالا من السلطة الفلسطينية.



وأوضح مكتب وزير الدفاع أن "العقوبات فرضت على السجناء الأمنيين المفرج عنهم من مواطني دولة إسرائيل، الذين تلقوا مدفوعات من السلطة الفلسطينية أثناء قضاء عقوباتهم في السجون. وتشمل جرائم السجناء محاولة اختطاف الجنود وإعداد وتهريب العبوات الناسفة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر يوم 10 فبراير، مرسوما يلغي دفع رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو عائلات منفذي العمليات الفدائية.

وقد اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم القرار بأنه "تواطؤ مع سلوك الاحتلال".