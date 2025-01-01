  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يطلق صواريخ اعتراضية في الجولان

الثلاثاء 25 فبراير 2025 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يطلق صواريخ اعتراضية في الجولان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء إطلاق صفارات الإنذار وصاروخين اعتراضيين في هضبة الجولان المحتلة نتيجة "تشخيص خاطئ" لهدف جوي مشبوه.


وأوضح الجيش في بيان أن الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة وسط الجولان جاءت بعد رصد هدفين جويين مشبوهين، قبل أن يتبين لاحقا أن الأمر كان نتيجة خطأ في التشخيص.

وأضاف البيان أن الحادث انتهى ويتم التحقيق في ملابساته.

ويأتي هذا الحادث في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في جنوب سوريا، حيث تعزز إسرائيل وجودها العسكري في المناطق الحدودية، مما يزيد من احتمالات التصعيد في أي لحظة.

وفي تقرير سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن نقاشات سرية جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية، لبحث استراتيجية التعامل مع الأوضاع في جنوب سوريا. 

وتناولت النقاشات مسألة تعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي وضمان استمرار السيطرة على هضبة الجولان والمنطقة العازلة دون جدول زمني للانسحاب.

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق لنيويورك تايمز: لو علمت أن "طوفان الأقصى" سيجلب كل هذا الدمار والخسائر ما كنت دعمته

تسوية محتملة للإفراج عن الأسرى الذين تعرقل "إسرائيل" تحريرهم منذ السبت

استشهاد الأسير مصعب هنية من غزة في سجون الاحتلال

سموتريتش: الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف حرب فتاكة على غزة

مسؤول إسرائيلي كبير: 7 أكتوبر غيَّر الواقع الأمني لسنواتٍ قادمة وعلينا الاعتراف أن “حماس” سيطرت على جزء من إسرائيل

خطة إسرائيلية تسعى لاستقدام "الدروز" من سوريا

السيسي: نرفض خطة تهجير الفلسطينيين ويجب استمرار وقف إطلاق النار وادخال المساعدات الإنسانية

الأخبار الرئيسية

20250225045433

رئيس الموساد يكشف تفاصيل جديدة عن تفجيرات البيجر

20250225012819

هكذا تنسخ "إسرائيل" التهجير من غزة للضفة..

20250225045606

نتنياهو: خطة ترامب حول غزة يجب أن تُنفذ وتحظى بالدعم

GettyImages-2200923798_0

خلافات بشأن "رؤية مستقبل غزة" تسبق قمة القاهرة

67bd99364c59b750e3173913

إعلام عبري: حماس ستسلم مصر 4 جثث لإسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية