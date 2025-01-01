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ترامب يبدي إعجابه ببن سلمان..

الثلاثاء 25 فبراير 2025 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يبدي إعجابه ببن سلمان..



واشنطن/سما/

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية، لاستضافتها المحادثات بين واشنطن وموسكو، مشيدا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان معتبرا أنه يحظى باحترام العالم كله.


وأبدى ترامب، خلال استقباله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، إعجابه ببن سلمان، وبرؤيته الثاقبة، لافتا إلى أنه يحظى باحترام العالم أجمع.

وأعرب ترامب عن تقديره للقيادة السعودية ممثلة في الملك سلمان وولي عهده، والدور الذي يلعبانه في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "كانت زيارتنا للسعودية مذهلة، والتقينا ولي العهد الذي كان رائعا". مضيفا: "إنه شاب، لكنه يملك رؤية ثاقبة، كما أنه يحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم. والملك رائع، وكلاهما يبذلان قصارى جهدهما لإنهاء الحرب الأوكرانية".

وكان ترامب أكد يوم الاثنين، أن أولوية المحادثات مع روسيا، تتمثل في إنهاء الأزمة الأوكرانية، وإذا نجح ذلك فسيقوم بزيارة روسيا الاتحادية.

وقال ترامب: "أول ما نريد القيام به مع روسيا هو إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا تم حل هذه المشكلة فسأذهب إلى روسيا وبوتين سيأتي (إلى الولايات المتحدة) أيضا".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يزال ينوي عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن تفاصيل هذه المسألة في الوقت الحالي قيد الدراسة.

وقال ترامب خلال اجتماعه مع ماكرون عندما سئل عما إذا كان يخطط لزيارة موسكو في 9 مايو للاحتفال بالذكرى 80 للنصر على النازية: "أعتقد أن ذلك سيحدث قريبا لكن في الوقت المناسب سأذهب إلى موسكو".

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