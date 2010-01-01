الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء الشهر الماضي

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سـجلت انخفاضا مقداره 0.20% خلال شهر كانون الثاني الماضي، مقارنة بشهر كانون الأول 2024؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 122.09، مقارنة بـ 122.33 خلال الشهر الذي سبقه.

وأوضح الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، أن أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية سجلت انخفاضاً مقداره 0.34%، على مستوى المجموعات الرئيسية، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.21% خلال الشهر المرصود، مقارنة بشهر كانون الأول 2024؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.94، مقارنة بـ 121.20 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.36%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.44%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 121.08، مقارنة بـ 121.61 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.70%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا.

فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%؛ إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.20، مقارنة بـ 116.17 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، بينما سجلت أسعار مجموعتي تكاليف تشغيل معدات وصيانة ومجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.37%؛ إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 133.13، مقارنة بـ 132.64 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.76%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 138.48 مقارنة بـ 137.43 خلال الشهر الذي سبقه، في حين سجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.59%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 121.37، مقارنة بـ 122.09 خلال شهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.61%؛ إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 118.70، مقارنة بـ 117.98 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).