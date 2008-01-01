تسجيل اختراع فلسطيني في مجال الوقاية من الحرائق الكهربائية والإنذار المبكر

رام الله/سما/

سلم وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، المخترع الفلسطيني خالد عبد اللطيف شهادة براءة اختراع لابتكاره الجديد الذي يسهم في تعزيز السلامة في الأنظمة الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الاختراع الذي يحمل اسم: "نظام الوقاية من الحرائق الكهربائية والإنذار المبكر"، هو عبارة عن طريقة مبتكرة لمنع أو تنبيه عن الحرائق الكهربائية في الأنظمة التي تعمل على أي مستوى طاقة.

وأشارت إلى أن النظام يعتمد على قراءة درجة حرارة المكونات أو الأماكن التي من المرجح أن يبدأ فيها حريق كهربائي داخل الأنظمة الكهربائية المختلفة مثل الخزانات الكهربائية، المرافق، وسائل النقل، التوصيلات الكهربائية، أو أي نظام آخر يعتمد على الكهرباء.

ولفتت الوزارة إلى أن النظام يوفر تحذيرا قبل أن تصل المكونات المتأثرة إلى درجات حرارة شديدة، ما يقلل من احتمالية وقوع الحرائق ويزيد من أمان النظام الكهربائي.

وأكد العامور، أن الوزارة تحرص على دعم وتشجيع المبدعين والمخترعين الفلسطينيين، معتبراً هذا الاختراع خطوة كبيرة نحو تعزيز قدراتنا في مجال الأمان والسلامة.

من جانبه، قال المخترع خالد أن الابتكار هو نتيجة لجهود طويلة في البحث والتطوير، وأن الهدف منه هو الحد من الحوادث الكهربائية المدمرة التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتابعت الوزارة، أن هذا الإنجاز يعتبر إضافة مهمة إلى سجل الابتكارات الفلسطينية، ويعكس قدرة الشباب الفلسطيني على التميز والإبداع في مجالات متعددة، بما يعزز الاقتصاد الوطني.

يذكر، أن عدد براءات الاختراع المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني بلغت 205 براءات اختراع في مجالات الصحة والزراعة والبيئة وتقنية‏ المعلومات وغيرها من المجالات.