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أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق

الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق



رام الله/سما/

استقر الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الثلاثاء، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، لم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليبلغ 2950.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بانخفاض قليل عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2956.15 دولار، والذي سجله أمس الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2967.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.45 دولار للأوقية، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين ليستقر عند 966 دولارا، فيما هبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 936.25 دولار.

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