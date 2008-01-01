الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ36

جنين/سما/

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس والثلاثين على التوالي مخلفا 27 شهيداً وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

وانسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، من بلدة قباطية بعد اقتحام دام 48 ساعة، وخلف إصابتين احداهما خطرة، واعتقال عدد من المواطنين، ودمار هائل في ممتلكات ومحال المواطنين، وتدمير شبكات المياه والكهرباء وتجريف البنية التحتية وتدمير كراج المركبات الرئيسي في البلدة.

كما دمر الاحتلال حافلة تابعة لجمعية رعاية الأيتام في البلدة، كما أدى الاقتحام لإغلاق سوق الخضار وخروجه عن الخدمة، فيما داهم الاحتلال عشرات المنازل وحول بعضها لثكنات عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال، أمس الاثنين ثلاثة مواطنين من منزلهم في مخيم جنين، كما أحرقت منازل لمواطنين قرب نادي المخيم.

ووصل عدد النازحين من المخيم إلى 20 ألف نازح، كما دمر قرابة 430 منزلا بشكل كلي وجزئي، وحرمان 2000 طالب من الالتحاق بمدارسهم، واعتقال نحو 178 مواطن من المدينة والمخيم منذ بدء العدوان.

وصباح اليوم، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر بلال الشرقاوي من بلدة الزبابدة بعد مداهمة منزله في البلدة.

ويتكشف الدمار الواسع والكبير الذي خلفته جرافات الاحتلال داخل أحياء المخيم، حيث دمر الاحتلال منازل المواطنين وممتلكاتهم وغير معالم وجغرافية المخيم بشكل كبير، وفتح طرق وشوارع في بعض الحارات كما وسع شوارع في حارات أخرى.

ويستمر الاحتلال لليوم الـ36 الاستيلاء على عدد من منازل المواطنين وتحويلها لثكنات عسكرية، خاصة في البنايات القريبة والمطلة على مخيم جنين، فيما يواجه سكان المنازل والبنايات القريبة منها صعوبات في الدخول والخروج والحركة بسبب تواجد القناصة بشكل دائم وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ووفق مصادر في بلدية جنين ومركز خدمات مخيم جنين فإن الاحتلال هدم قرابة 120 منزلاً بشكل كامل، إضافة إلى هدم عشرات المنازل والممتلكات بشكل جزئي داخل المخيم.

ووفق نادي الاسير الفلسطيني فان قرابة 200 حالة اعتقال واحتجاز لمواطنين حدثت في مدينة جنين منذ بداية العدوان قبل 36 يوما.

واقتحم الاحتلال أمس بلدة برقين غرب جنين ودمر البنية التحية في محيطة منطقة العبارة، فيما يواصل الاحتلال توسيع عدوانه واقتحام البلدات والقرى في محافظة جنين بشكل شبة يومي وشن حملات اعتقال وتدمير للبنى التحتية فيها.