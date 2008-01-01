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كاتس :عقوبات على الأسرى المحررين من القدس والأموال ستُحول لاسرائيليين

الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس :عقوبات على الأسرى المحررين من القدس والأموال ستُحول لاسرائيليين



القدس المحتلة/سما/

فرض وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس اليوم عقوبات جديدة على الاسرى المحررين من القدس وأفراد عائلاتهم، الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، إثر توصية من وزارة الأمن والشاباك.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلي في بيان لها إن العقوبات فرضت كجزء من "الحملة الاقتصادية التي تشنها المؤسسة الأمنية ضد المنظمات الإرهابية"، بما في ذلك مدفوعات السلطة الفلسطينية للاسرى الأمنيين. 

وتابع البيان أن "أموال الإرهاب التي أمر وزير الأمن بالاستيلاء عليها، دفعتها السلطة الفلسطينية لمخربين الذين يقضون عقوبة السجن في إسرائيل، وأسرى محررين وكذلك لأفراد عائلاتهم"

وحسب البيان، فإنه بموجب تقرير قدمه كاتس إلى الكابينيت السياسي – الأمني، تم تجميد مبلغ 470 مليون شيكل من مستحقات المقاصة التي ينبغي تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، في العام الماضي، لكن سيتم تحويل هذا المبلغ إلى إسرائيليين بادعاء أنهم متضررون جراء عمليات مسلحة

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