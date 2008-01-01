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اليوم ال 37 لوقف اطلاق النار: خروقات اسرائيلية ورفض إطلاق سراح الاسرى

الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم ال 37 لوقف اطلاق النار: خروقات اسرائيلية ورفض إطلاق سراح الاسرى



غزة/سما/

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في اليوم ٣٧ بالتزامن مع رفض الإفراج عن الدفعة السابعة من الاسرى الفلسطينيين.

وأكدت حركة حماس انه لا حديث عن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى إلا بالتزام الاحتلال بما عليه من استحقاق .

وأشارت إلى أن الاحتلال أوقف الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة بموافقة أمريكية وعطل البروتوكول الإنساني.

وشن الطيران الحربي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية غارتين على رفح جنوب القطاع بداعي استهداف ارض أطلق منها صاروخ وسقط داخل القطاع.

واصيب اثنين من المواطنين إثر إلقاء قنبلة عليهم من مسيرة اسرائيلية بالقرب من مدرسة القادسية بتل السلطان غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة انه خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، وصل مشافي قطاع غزة سبعة شهداء (شهيدان جديدان، وانتشال خمسة شهداء)، إضافة إلى ٦ جرحى.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال إلى ٤٨٣٤٦ شهيداً و ١١١٧٥٩ جريحاً منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ م.

وغادرت الدفعة الـ22 من مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وهم تضم ١٩ مريض و٣٩ مرافق.

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