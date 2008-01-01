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بعد تصريحات نتنياهو بحقهم... الشرع يجتمع مع «وجهاء الطائفة الدرزية»

الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تصريحات نتنياهو بحقهم... الشرع يجتمع مع «وجهاء الطائفة الدرزية»



دمشق/ وكالات/

اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، مع «وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية»، وفق ما ذكرته وكالة «سانا» الرسمية للأنباء.

ويأتي اجتماع الشرع مع ممثلي الطائفة الدرزية عقب يوم واحد من حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة في جنوب سوريا.

وقالت إسرائيل، الأحد، إنها لن تتسامح مع وجود «هيئة تحرير الشام» في جنوب سوريا أو أي قوات أخرى تابعة للحكام الجدد في البلاد، وطالبت بنزع السلاح من المنطقة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بمواقعها في جنوب سوريا «كإجراء دفاعي ووفق ما تقتضي الضرورة».

وأضاف خلال حفل تخرج في إحدى الكليات العسكرية: «لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول الأراضي الواقعة جنوب دمشق. نطالب بالنزع التام للسلاح من جنوب سوريا، في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء».

واستطرد: «لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا». ويشكل الدروز أقلية في سوريا وكذلك في إسرائيل.

وتطلب سوريا من إسرائيل سحب قواتها من البلاد. وتقول الأمم المتحدة إن توغل إسرائيل داخل الأراضي السورية يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية، كما دعت إلى سحب القوات.

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