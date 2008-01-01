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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديدة البرودة

الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديدة البرودة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديدة البرودة، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا وشديد البرودة، الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديدة البرودة الى بارد وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى بارد نسبي وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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