قصف إسرائيلي برفح بعد إعلان الاحتلال سقوط قذيفة أُطلقت من غزة

غزة/سما/

قصف الجيش الإسرائيليّ موقعا شماليّ رفح، جنوبيّ قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، فيما ذكر جيش الاحتلال، أن القصف استهدف موقع إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، كان قد أعلن قبل ذلك، أنها أُطلقت وسقطت في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "هاجم، قبل وقت قصير، موقع إطلاق الذي رُصد إطلاقه للصاروخ الذي سقط في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه قصف كذلك "موقع إطلاق آخر في منطقة الإطلاق".

يأتي ذلك فيما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الإثنين، يومه الـ37، في وقت تواصل إسرائيل تأجيل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين بموجب الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى، حيث أفرت فصائل المقاومة عن 6 مختطفين إسرائيليين.



وتتجه الأنظار إلى زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي سيتوجه إلى الشرق الأوسط، الأربعاء، لبحث تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتنتهي المرحلة الأولى من الهدنة مطلع آذار/ مارس، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث تدفع واشنطن نحو تمديد المرحلة الأولى، وقال ويتكوف: "يجب تمديد المرحلة الأولى، سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع، ربما يوم الأربعاء، للتفاوض على ذلك".