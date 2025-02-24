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"إسرائيل" تطرد البرلمانية الأوروبية ريما حسن بعد وصولها مطار بن غوريون

الإثنين 24 فبراير 2025 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تطرد البرلمانية الأوروبية ريما حسن بعد وصولها مطار بن غوريون



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية طرد عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن من إسرائيل بعد وصولها، اليوم الاثنين، مطار بن غوريون بدعوى “تبريرها لهجوم 7 أكتوبر”.

وأكدت ترحيل البرلمانية إلى بروكسل، عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، التي جاءت منها ريما حسن ضمن وفد برلماني أوروبي.

وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم” قالت إن إسرائيل، قررت في وقت سابق منع ريما حسن، الفرنسية من أصل فلسطيني والمولودة في سوريا، من دخول إسرائيل والعبور إلى تل أبيب.
وذكرت أن ذلك جاء “بتوجيه من وزير الداخلية موشيه أربيل، بناء على توصية وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، ذكر  أربيل أن ريما حسن هي ناشطة داعمة للفلسطينيين، “وتنشط بشكل مثابر في دفع مقاطعة ضد إسرائيل، إضافة إلى تصريحاتها العديدة في الشبكات الاجتماعية وفي مقابلات إعلامية”.

وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، قد طالب أربيل بمنع دخول حسن.

وريما حسن (32 عاما) هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ومولودة في سوريا، وقد فازت بمقعد في البرلمان الأوروبي، عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري.

وبرزت ريما حسن بشكل لافت خلال الأشهر الماضية بسبب موقفها من الحرب على غزّة، وكانت محوراً لسجالات وتهجمات من الأوساط السياسية والإعلامية الداعمة لإسرائيل، بسبب تأكيدها على أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية في الحرب.

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