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بن غفير ينشر فيديو يظهر حراس سجن النقب وهم يجبرون الأسرى على الركوع وطلاء جدران كتبوا عليها “القدس عربية”

الإثنين 24 فبراير 2025 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير ينشر فيديو يظهر حراس سجن النقب وهم يجبرون الأسرى على الركوع وطلاء جدران كتبوا عليها “القدس عربية”



النقب/سما/

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، مقطع فيديو، مساء الإثنين، يظهر حراس سجن النقب الإسرائيلي وهم يقتحمون زنازين أسرى فلسطينيين ويجبرونهم بالسلاح على الركوع وطلاء جدران كتبوا عليها عبارات منها “القدس عربية”.

وكتب بن غفير على حسابه في منصة إكس: في سجن “كتسيعوت” تبين أنه في الأقسام الأمنية، تم وضع علامات على العديد من جدران الزنازين التي تحمل كتابات منها “لن ننسى، لن نسامح، لن نركع، القدس عربية”. وبتوجيه من آمر السجن مناحيم بيبس، قامت قوات السجن باقتحام الزنازين وإجبارهم على الركوع وطلاء الجدران”.

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