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حماس: لا تغيير في موقفنا بخصوص الصفقة وعلى إسرائيل تنفيذ الاتفاق عبر إطلاق سراح الأسرى

الإثنين 24 فبراير 2025 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لا تغيير في موقفنا بخصوص الصفقة وعلى إسرائيل تنفيذ الاتفاق عبر إطلاق سراح الأسرى



غزة/سما/

قال القيادي في حماس محمود مرداوي، إن الحركة لن تجري أي محادثات مع إسرائيل عبر الوسطاء بشأن أي خطوة، قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم يوم السبت.


وأكد محمود مرداوي أنه لا تغيير في موقف الحركة بخصوص الصفقة.

وطالب إسرائيل بتنفيذ الاتفاق عبر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الـ 600.

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح لقناة "الأقصى"، إنه لا حديث عن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى إلا بالتزام الاحتلال بما عليه من استحقاق.

وأفاد القانوع بأن الاحتلال أوقف الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة بموافقة أمريكية وعطل البروتوكول الإنساني.

وصرح بأن مئات آلاف النازحين يعيشون ظروفا قاسية في خيام ومراكز ومدارس الإيواء وهو ما يتطلب التحرك لإغاثتهم وإنقاذ حياتهم.

والسبت أطلقت حماس سراح 6 أسرى كما كان مخططا له بينما كان من المفترض أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 أسير فلسطيني في الجولة السابعة من التبادل بموجب اتفاق الهدنة، لكن تل ابيب قررت تأجيل إطلاق سراح الفلسطينيين حتى يتم ضمان إطلاق سراح الأسرى من دون مراسم استفزازية، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت.

وفجر الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية، دون ما وصفها بـ"المراسم المهينة".

وزعم مكتب نتنياهو أن "حماس تتعمد إهانة كرامة الأسرى وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية".

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