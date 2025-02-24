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جدعون ساعر: تل أبيب مستعدة لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بشروط

الإثنين 24 فبراير 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدعون ساعر: تل أبيب مستعدة لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بشروط



القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن تل أبيب مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين.

ونقل موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية عن الوزير  تصريحه، خلال اجتماعات مع وزراء خارجية رومانيا وبلغاريا وفنلندا وسلوفاكيا والمجر في بروكسل: "لا نستبعد تمديد وقف إطلاق النار المؤقت مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن. لكن هذا لن يحدث دون إطلاق سراح الرهائن. لقد التزمنا بتحرير رهائننا وتحقيق أهدافنا الحربية [في قطاع غزة]".

وأشارت الوزارة إلى أن "ساعر عقد عددا من اللقاءات الشخصية مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إطار زيارته لبروكسل من خلال المنتدى الرفيع المستوى حول إدارة العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، حيث تم خلال هذه الاجتماعات بحث مسألة التهديد الإيراني أيضا"، وأن "الوقت قد حان لاتخاذ تدابير لتعزيز القائمة وفرض عقوبات جديدة على إيران، التي تشكل، حسب قوله، تهديدا للسلام في المنطقة بأكملها".

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