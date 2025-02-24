الدفعة 22 من الجرحى والمرضى تغادر غزة عبر معبر رفح البري

غزة/سما/

غادرت اليوم الاثنين، الدفعة الثانية والعشرين من الجرحى والمرضى في قطاع غزة عبر معبر رفح البري للعلاج بالخارج.



وقالت وسائل إعلام مصرية إن الفرق الطبية المصرية وضعت في وضع استعداد لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين، مقرر وصولهم اليوم لمصر قادمين من غزة لتلقي العلاج.

يأتي ذلك، بعد أن استقبلت مصر أمس 43 جريحا و70 مرافقا ضمن الدفعة الـ21. وتعمل منظومة العلاج المصرية وفق خطة متكاملة، تشمل نقل المرضى إلى مستشفيات العريش، الشيخ زويد، الإسماعيلية، والقاهرة، لضمان تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفق احتياجاتهم الصحية.

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من جهة أخرى، عبرت إلى الجانب الفلسطيني دفعة جديدة من شحنات الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة، تضمنت مواد غذائية، ومستلزمات طبية، وخيام، واحتياجات معيشية ضرورية، بالإضافة إلى صهاريج وقود مخصصة لتشغيل المستشفيات، ومحطات توليد الكهرباء، والمرافق الحيوية في القطاع، وفق ما أفاد موقع "اليوم السابع" المصري.

وأوضح مصدر مسؤول في معبر رفح أن جميع المساعدات تمر بإجراءات تنظيمية دقيقة، تشمل تسجيل الشحنات ووضع الباركود عليها لضمان تتبع مسارها، قبل نقلها إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم.

وأشار المصدر، إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات المختصة داخل غزة تتولى استلام المساعدات فور دخولها وتوزيعها وفق خطة منظمة، لضمان وصولها إلى المستشفيات، مراكز الإغاثة، والأسر الأكثر احتياجا.