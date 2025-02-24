إعلام إسرائيلي يتنبأ بملامح "خطة مصر لإعادة إعمارغزة"

القدس المحتلة/سما/

حاولت وسائل إعلام إسرائيلية التنبؤ بملامح ما أسمتها خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة لمنع تهجير سكانه إلى الخارج.

وقال " hidabroot " الإخباري الإسرائيلي، إن مصر بدأت في إعداد خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي سيتم عرضها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتضمن الخطة الإشراف على إعادة بناء البنية التحتية للقطاع، بالإضافة إلى تقليص عدد السكان في المناطق الحدودية المتاخمة لإسرائيل.

فيما قال برايان كاتوليس، الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط بتل أبيب، إن الدول العربية تعلم أنها تمتلك ورقة مساومة من خلال كونها "أجهزة صراف آلي" لإعادة الإعمار، لكن "صراع وجهات النظر العالمية" بين إسرائيل وترامب من جهة، والعرب من جهة أخرى، يظل يشكل نقطة خلاف رئيسية.

وأضاف كاتوليس في تصريحات نقلها موقع makorrishon الإخباري الإسرائيلي، أن خطة الرئيس دونالد ترمب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة وإنشاء "ريفييرا عقارية" في شرق البحر الأبيض المتوسط ​أثارت ​سباقا إقليميا لإيجاد بديل، حيث يعمل القادة العرب على اقتراح يهدف إلى ضخ مليارات الدولارات في إعادة إعمار القطاع، وفقا لأشخاص مطلعين على التخطيط.

واجتمع زعماء من الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة الماضي، لمناقشة تفاصيل الخطة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من طرح ترامب اقتراحه بأن "تتولى الولايات المتحدة السيطرة" على غزة ونقل سكانها.

وبموجب الخطة العربية الناشئة، ستتولى حكومة فلسطينية تكنوقراطية حكم غزة وستتلقى تمويلا كبيرا يستخدم في إعادة بناء القطاع، حيث أصبح معظم سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة بلا مأوى، حسبما قال خمسة مصادر مطلعة على المناقشات.

فيما قال السيناتور ريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، الذي تحدث مع زعماء المنطقة، بما في ذلك الملك الأردني عبد الله الثاني، الذي التقى به هذا الأسبوع في منتجع العقبة بالقرب من البحر الأحمر: "اقتراح ترامب سخيف للغاية ومسيء لكثيرين في الشرق الأوسط لدرجة أنه لا يمكن تنفيذه بالتأكيد.. إنه فوضى مطلقة".

وأضاف بلومنثال في مقابلة هاتفية إن "الخطة العربية ستسعى إلى تقديم مقترح واقعي لإعادة إعمار غزة من دون إخلاء قسري ومن دون سيطرة أمريكية".

وقال بلومنثال إن الخطوط العامة للخطة العربية -التي يأملون في الانتهاء منها قبل القمة الطارئة بحضور ممثلي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها 22 دولة والمقرر عقدها في الرابع من مارس المقبل "أصبحت أكثر وضوحا"، ولكنه أضاف أن هناك عقبات كبيرة لا تزال قائمة، بما في ذلك ضرورة تحقيق الإجماع العربي والحصول على الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "ملتزمة" بخطة ترامب ووصفها بأنها "رؤية جريئة" لغزة، وحظي الاقتراح أيضا بموافقة حماسية من قبل السياسيين اليمينيين في إسرائيل، الذين يدفعون باتجاه بناء المستوطنات في غزة وضم القطاع.

وفي المقابل تأمل الدول العربية في حشد الدعم لخطتها ، حيث تشير تقديرات جديدة للأمم المتحدة إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة بعد 15 شهرا من القتال قد تصل إلى 50 مليار دولار.

فيما قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، وهو زميل باحث زائر في جامعة هارفارد، إن المبلغ الدقيق الذي سيعرضه العرب "ما زال قيد الدراسة"، لكن من المتوقع أن يتضمن العرض مبلغا كبيرا.

وأضاف أن "الرقم مهم لأنهم يعرفون أن رئيس الولايات المتحدة رجل أعمال، وهو يحب الأرقام، ويعتقدون أنه قد يقتنع عندما يرى هذه المليارات، بما في ذلك فرص البناء للشركات الأميركية".

بينما قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، إن شركات البناء الإقليمية، بما في ذلك في مصر، لديها القدرة على بناء 300 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات.

المصدر : makorrishon + hidabroot