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الجيش الإسرائيلي يرفع "تعليمات الاحتماء" في الجبهة الداخلية

الإثنين 24 فبراير 2025 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يرفع "تعليمات الاحتماء" في الجبهة الداخلية



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي تغيير تعليمات الاحتماء في الجبهة الداخلية اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، ما يعني أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان يعتبر مستقرا برؤية إسرائيل.


وقال الجيش في بيان إنه "في ختام تقييم الوضع في قيادة الجبهة الداخلية تقرر أنه اليوم اعتبارا من الساعة 20:00 مساء تتغير تعليمات الاحتماء في الجبهة الداخلية"، مبينا أنه "في ختام جلسة لتقييم الوضع مع رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي صادق وزير الدفاع على أن منطقة بلدات خط التماس على الحدود الشمالية ستنتقل من الأنشطة الجزئية إلى الأنشطة الكاملة دون قيود".

وهذا يعني أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان يعتبر مستقرا برؤية إسرائيل (مع استمرار خروقاتها بالطبع وتواجدها في خمس مواقع عسكرية في جنوب لبنان). ويتزامن هذا الإعلان مع الموعد الأخير الذي حددته إسرائيل لعودة سكان الشمال لبلداتهم مطلع مارس القادم.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن في 16 أكتوبر 2024، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.

وكشفت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل (NEMA)" أن عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 أكتوبر بلغ حوالي 125 ألفا.

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