تظاهرات جنوب سوريا ضد تصريحات نتنياهو ومطالب بانسحاب الاحتلال (شاهد)

دمشق/سما/

نظمت في العديد من مناطق جنوب سوريا، تظاهرات واحتجاجات تستنكر تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالسيطرة على مناطق جنوب سوريا، ونزع السلاح منها، ومنع تواجد القوات السورية فيها.



وشهدت مناطق القنيطرة وبصرى الشام، بريف درعا وساحة التظاهر في السويداء، وقفات ردد المشاركون فيها هتافات تهاجم نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي، وتطالب بانسحابه من الجولان المحتل.

وأدان المشاركون تصريحات نتنياهو بشأن تقديم الدعم للطائفة الدرزية، وطالب مشاركون من حراك السويداء الشعبي، مشيخة الطائفة الدرزية بالرد على تصريحات نتنياهو بشأن تقديم الحماية لهم.



وكان نتنياهو قال أمس، إنه "لن يسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد، بالدخول إلى المناطق الواقعة من المنطقة العازلة وحتى دمشق".



وأضاف: "نحن ملتزمون بحماية الدروز في جنوب سوريا، ولن نتسامح مع أي تهديد لهم".























