مبعوث ترامب: لست متأكدا أن هناك مشكلة بعودة الناس لغزة

واشنطن/سما/

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأحد، إنه لا مشكلة في عودة الناس إلى قطاع غزة لكن الشيطان يكمن بالتفاصيل، وذلك رغم مقترحات الرئيس الأمريكي السابقة بشأن تهجيرهم.

وقال ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، لقناة سي بي إس الأمريكية: "أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وقد أجرينا الكثير من المناقشات حول ذلك".

وأضاف ويتكوف: "لست متأكدا من أن هناك مشكلة مع الناس- في عودة الناس".

وأكد أن إعادة بناء قطاع غزة المدمر سيستغرق أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أن الافتراضات السابقة التي كانت تدور حول فترة خمس سنوات كانت مغلوطة.

وقال ويتكوف إنه سيسافر إلى الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يغادر يوم الأربعاء، حيث يخطط لزيارة إسرائيل ومصر وقطر والإمارات والسعودية.

وكانت الأمم المتحدة، أفادت وفقا لأحدث تقديراتها أن إعادة إعمار قطاع غزة قد تكلف حوالي 53 مليار دولار، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى فقط.

وكان ترامب قد اقترح نقل حوالي 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع إلى الدول العربية، وهو اقتراح قوبل بانتقادات دولية شديدة، ورفض من الأردن ومصر خصوصا.

وكان من الممكن أن يشكل الترحيل القسري انتهاكا للقانون الدولي. كما كان ترامب قد رفض حق العودة للفلسطينيين إلى غزة.