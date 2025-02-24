  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مبعوث ترامب: لست متأكدا أن هناك مشكلة بعودة الناس لغزة

الإثنين 24 فبراير 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب: لست متأكدا أن هناك مشكلة بعودة الناس لغزة



واشنطن/سما/

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأحد، إنه لا مشكلة في عودة الناس إلى قطاع غزة لكن الشيطان يكمن بالتفاصيل، وذلك رغم مقترحات الرئيس الأمريكي السابقة بشأن تهجيرهم.

وقال ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، لقناة سي بي إس الأمريكية: "أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وقد أجرينا الكثير من المناقشات حول ذلك".

وأضاف ويتكوف: "لست متأكدا من أن هناك مشكلة مع الناس- في عودة الناس".

وأكد أن إعادة بناء قطاع غزة المدمر سيستغرق أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أن الافتراضات السابقة التي كانت تدور حول فترة خمس سنوات كانت مغلوطة.

وقال ويتكوف إنه سيسافر إلى الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يغادر يوم الأربعاء، حيث يخطط لزيارة إسرائيل ومصر وقطر والإمارات والسعودية.

وكانت الأمم المتحدة، أفادت وفقا لأحدث تقديراتها أن إعادة إعمار قطاع غزة قد تكلف حوالي 53 مليار دولار، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى فقط.

وكان ترامب قد اقترح نقل حوالي 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع إلى الدول العربية، وهو اقتراح قوبل بانتقادات دولية شديدة، ورفض من الأردن ومصر خصوصا.

وكان من الممكن أن يشكل الترحيل القسري انتهاكا للقانون الدولي. كما كان ترامب قد رفض حق العودة للفلسطينيين إلى غزة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: سنستكمل أهداف الحرب بغزة وندعم مخطط ترامب

نتنياهو يتراجع عن الاتفاق : لا مرحلة ثانية وتحرير جميع الأسرى بضربة واحدة أو استئناف القتال

وزير إسرائيلي يكشف عن شروط استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة ..

يائير غولان: حماس بقيت على قيد الحياة بفضل نتنياهو وهو بقي على قيد الحياة بفضلها

نائب رئيس الكنيست الاسرائيلي : نحن متسامحون أكثر من اللازم ويجب قتل كل الرجال في غزة

"هارتس" : واشنطن مصممة على المضي قدمًا في المرحلة الثانية وتتفق مع نتنياهو على استبعاد حماس من غزة

دعوات للاحتجاج في درعا والسويداء ردا على تصريحات نتنياهو حول جنوب سوريا

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-24_15-58-47

"إسرائيل" تمنع دخول البرلمانية الأوروبية ريما حسن إلى البلاد

67bc29dd423604723d41be2b

لأول مرة.. أولمرت يكشف عن الخريطة التي قدمها عام 2008 للرئيس عباس (صورة)

2200477203

صحيفة: اتجاه لتمديد المرحلة الأولى لاتفاق غزة أسبوعين وسط تفاؤل مصري

photo_2025-02-24_15-50-48

أسير إسرائيلي مفرج عنه: نجونا بأعجوبة من قصف النفق الذي كنا فيه

1-163-730x438

رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.. ميرتس يؤكد أن نتنياهو “يمكنه زيارة” ألمانيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية