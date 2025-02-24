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استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب وبقاء حماس في السلطة بغزة

الإثنين 24 فبراير 2025 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب وبقاء حماس في السلطة بغزة



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى وبقاء حماس على رأس السلطة في قطاع غزة، لكنهم أيدوا شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.


وأجرى معهد "Mind Pool" الإسرائيلي التابع للبروفيسور يتسحاق كاتس بالتعاون مع قناة i24NEWS الاستطلاع مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وتناول الاستطلاع موقف الإسرائيليين من استئناف الحرب على غزة، وإعادة الأسرى، والوضع في الضفة الغربية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 53% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقًا يتضمن إنهاء الحرب والإبقاء على حماس في السلطة، بينما 30% يعارضون ذلك، في حين لم يحسم 17% موقفهم.

وعند السؤال عن ضرورة استئناف القتال في غزة قبل عودة جميع الأسرى، أشار 60% من المستطلعين إلى أنهم لا يؤيدون استئناف القتال الآن، مقابل 25% يدعمون العودة للمعارك فورًا، فيما بقي 15% دون رأي واضح.

فيما يخص الوضع في الضفة الغربية، أظهر الاستطلاع أن 60% من الإسرائيليين يؤيدون إطلاق عملية عسكرية واسعة هناك، بينما 25% يعارضون ذلك، في حين لم يحسم 15% موقفهم.

يأتي هذا الاستطلاع في وقت أعلن فيه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أنه يستعد لزيارة مرتقبة للمنطقة يوم الأربعاء، سعيًا إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، رفع "الجاهزية العسكرية والاستعداد العملياتي" في منطقة غلاف غزة

#حماس

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