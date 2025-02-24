شاهد: ردة فعل المشاركين في تشييع نصرالله وصفي الدين أثناء تحليق المقاتلات الإسرائيلية

بيروت/سما/

أظهر مقطع فيديو متداول بالمدينة الرياضية في بيروت ردة فعل جماهيرية غاضبة تخللها هتافات ضد تل أبيب، من المشاركين في تشييع نصرالله وصفي الدين أثناء تحليق المقاتلات الإسرائيلية.



وأثناء تحليق المقاتلات الإسرائيلية لمرتين متتاليتين بالمدينة الرياضية في بيروت، أظهر مقطع فيديو متداول ردة فعل قوية وسط هتافات وتكبيرات ودعم لـ"حزب الله" من المشاركين في تشييع الأمينين العامين السابقين، حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

ووثقت مشاهد لحظة مرور سرب من المقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء المدينة الرياضية في بيروت أثناء تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله، حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

وأظهرت مشاهد جوية متداولة امتلاء مدرجات المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت بالمشاركين في تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله".

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المقاومة مستمرة بحضورها وجهوزيتها، مشيرا إلى "أننا الآن أصبحنا في مرحلة جديدة وهذه المرحلة تختلف أدواتها وأساليبها وكيفية التعامل معها".

وفي السياق، أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات استهدفت وادي زبقين في القطاع الغربي جنوب البلاد، في أعنف يوم تشهده المنطقة.

وأوضحت أن "المسيرات الإسرائيلية نفذت غارتين، مستهدفة وادي زبقين بالجنوب، كما تم تسجيل غارة ثالثة بنفس المنطقة"، مع استمرار مراسم التشييع.