  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد: ردة فعل المشاركين في تشييع نصرالله وصفي الدين أثناء تحليق المقاتلات الإسرائيلية

الإثنين 24 فبراير 2025 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ردة فعل المشاركين في تشييع نصرالله وصفي الدين أثناء تحليق المقاتلات الإسرائيلية



بيروت/سما/

أظهر مقطع فيديو متداول بالمدينة الرياضية في بيروت ردة فعل جماهيرية غاضبة تخللها هتافات ضد تل أبيب، من المشاركين في تشييع نصرالله وصفي الدين أثناء تحليق المقاتلات الإسرائيلية.


وأثناء تحليق المقاتلات الإسرائيلية لمرتين متتاليتين بالمدينة الرياضية في بيروت، أظهر مقطع فيديو متداول ردة فعل قوية وسط هتافات وتكبيرات ودعم لـ"حزب الله" من المشاركين في تشييع الأمينين العامين السابقين، حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

ووثقت مشاهد لحظة مرور سرب من المقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء المدينة الرياضية في بيروت أثناء تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله، حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

وأظهرت مشاهد جوية متداولة امتلاء مدرجات المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت بالمشاركين في تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله".

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المقاومة مستمرة بحضورها وجهوزيتها، مشيرا إلى "أننا الآن أصبحنا في مرحلة جديدة وهذه المرحلة تختلف أدواتها وأساليبها وكيفية التعامل معها".

وفي السياق، أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات استهدفت وادي زبقين في القطاع الغربي جنوب البلاد، في أعنف يوم تشهده المنطقة.

وأوضحت أن "المسيرات الإسرائيلية نفذت غارتين، مستهدفة وادي زبقين بالجنوب، كما تم تسجيل غارة ثالثة بنفس المنطقة"، مع استمرار مراسم التشييع.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: سنستكمل أهداف الحرب بغزة وندعم مخطط ترامب

نتنياهو يتراجع عن الاتفاق : لا مرحلة ثانية وتحرير جميع الأسرى بضربة واحدة أو استئناف القتال

وزير إسرائيلي يكشف عن شروط استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة ..

يائير غولان: حماس بقيت على قيد الحياة بفضل نتنياهو وهو بقي على قيد الحياة بفضلها

نائب رئيس الكنيست الاسرائيلي : نحن متسامحون أكثر من اللازم ويجب قتل كل الرجال في غزة

"هارتس" : واشنطن مصممة على المضي قدمًا في المرحلة الثانية وتتفق مع نتنياهو على استبعاد حماس من غزة

دعوات للاحتجاج في درعا والسويداء ردا على تصريحات نتنياهو حول جنوب سوريا

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-24_15-58-47

"إسرائيل" تمنع دخول البرلمانية الأوروبية ريما حسن إلى البلاد

67bc29dd423604723d41be2b

لأول مرة.. أولمرت يكشف عن الخريطة التي قدمها عام 2008 للرئيس عباس (صورة)

2200477203

صحيفة: اتجاه لتمديد المرحلة الأولى لاتفاق غزة أسبوعين وسط تفاؤل مصري

photo_2025-02-24_15-50-48

أسير إسرائيلي مفرج عنه: نجونا بأعجوبة من قصف النفق الذي كنا فيه

1-163-730x438

ميرتس يؤكد أن نتنياهو “يمكنه زيارة” ألمانيا رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية