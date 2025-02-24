  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تمنع دخول البرلمانية الأوروبية ريما حسن إلى البلاد

الإثنين 24 فبراير 2025 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تمنع دخول البرلمانية الأوروبية ريما حسن إلى البلاد



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، أن عضو البرلمان الأوروبي، ريما حسن، ممنوعة من الدخول إلى إسرائيل، بسبب نشاطها المؤيد للفلسطينيين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإنه يتوقع أن تصل حسن إلى إسرائيل قادمة من بروكسل في وقت لاحق اليوم.

وادعى أربيل في بيانه أن حسن هي ناشطة داعمة للفلسطينيين، "وتنشط بشكل مثابر في دفع مقاطعة ضد إسرائيل، إضافة إلى تصريحاتها العديدة في الشبكات الاجتماعية وفي مقابلات إعلامية".

واتخذ أربيل قراره بمنع دخول حسن إلى البلاد "بموجب توصية وزارة الشتات" وأن تتم إعادتها إلى بروكسل.

وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، قد طالب أربيل بمنع دخول حسن إلى البلاد.

وريما حسن (32 عاما) هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ومولودة في سورية، وقد فازت بمقعد في البرلمان الأوروبي، عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري.

وأثارت حسن الاهتمام خلال الأشهر الماضية بسبب موقفها من الحرب على غزّة، وكانت محوراً لسجالات في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، بسبب تأكيدها على أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية في الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: سنستكمل أهداف الحرب بغزة وندعم مخطط ترامب

نتنياهو يتراجع عن الاتفاق : لا مرحلة ثانية وتحرير جميع الأسرى بضربة واحدة أو استئناف القتال

وزير إسرائيلي يكشف عن شروط استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة ..

يائير غولان: حماس بقيت على قيد الحياة بفضل نتنياهو وهو بقي على قيد الحياة بفضلها

نائب رئيس الكنيست الاسرائيلي : نحن متسامحون أكثر من اللازم ويجب قتل كل الرجال في غزة

"هارتس" : واشنطن مصممة على المضي قدمًا في المرحلة الثانية وتتفق مع نتنياهو على استبعاد حماس من غزة

دعوات للاحتجاج في درعا والسويداء ردا على تصريحات نتنياهو حول جنوب سوريا

الأخبار الرئيسية

67bc29dd423604723d41be2b

لأول مرة.. أولمرت يكشف عن الخريطة التي قدمها عام 2008 للرئيس عباس (صورة)

2200477203

صحيفة: اتجاه لتمديد المرحلة الأولى لاتفاق غزة أسبوعين وسط تفاؤل مصري

photo_2025-02-24_15-50-48

أسير إسرائيلي مفرج عنه: نجونا بأعجوبة من قصف النفق الذي كنا فيه

1-163-730x438

رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.. ميرتس يؤكد أن نتنياهو “يمكنه زيارة” ألمانيا

نتنياهو يتراجع عن الاتفاق : لا مرحلة ثانية وتحرير جميع الأسرى بضربة واحدة أو استئناف القتال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية