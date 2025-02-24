"إسرائيل" تمنع دخول البرلمانية الأوروبية ريما حسن إلى البلاد

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، أن عضو البرلمان الأوروبي، ريما حسن، ممنوعة من الدخول إلى إسرائيل، بسبب نشاطها المؤيد للفلسطينيين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإنه يتوقع أن تصل حسن إلى إسرائيل قادمة من بروكسل في وقت لاحق اليوم.

وادعى أربيل في بيانه أن حسن هي ناشطة داعمة للفلسطينيين، "وتنشط بشكل مثابر في دفع مقاطعة ضد إسرائيل، إضافة إلى تصريحاتها العديدة في الشبكات الاجتماعية وفي مقابلات إعلامية".

واتخذ أربيل قراره بمنع دخول حسن إلى البلاد "بموجب توصية وزارة الشتات" وأن تتم إعادتها إلى بروكسل.

وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، قد طالب أربيل بمنع دخول حسن إلى البلاد.

وريما حسن (32 عاما) هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ومولودة في سورية، وقد فازت بمقعد في البرلمان الأوروبي، عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري.

وأثارت حسن الاهتمام خلال الأشهر الماضية بسبب موقفها من الحرب على غزّة، وكانت محوراً لسجالات في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، بسبب تأكيدها على أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية في الحرب.