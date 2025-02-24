رئيس الحكومة اللبنانية: نعمل جاهدين لاستكمال انسحاب "إسرائيل" من الجنوب

بيروت/سما/

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الدولة تعمل جاهدة بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية من أجل الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب البلاد.



وأكد نواف سلام خلال استقباله في السرايا رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له، أن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي الأخير.

من ناحية أخرى، قال سلام إن سلامة أمن المطار والمسافرين هو الاعتبار الأساسي الذي يرعى تسيير الرحلات من وإلى مطار رفيق الحريري في بيروت وهو من مسؤولية الدولة اللبنانية.

وحول التحديات الإقليمية الناتجة عن حرب غزة، أفاد رئيس الحكومة بأنه لا حل دون تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة فيها وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 والتي تبنتها بالإجماع إلى جانب الدول العربية، دول منظمة التعاون الاسلامي أيضا.



جدير بالذكر أن مهلة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان انتهت بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته ستنسحب من الأراضي اللبنانية باستثناء 5 مواقع استراتيجية ستبقى فيها إلى أجل غير مسمى.

وقال في بيان يوم الاثنين 18 فبراير: "تستعد قيادة المنطقة الشمالية لانتهاء فترة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، والتي تشمل انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، باستثناء خمس نقاط عسكرية تم إنشاؤها على الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان: "وفقا للقيادة الشمالية عمل مقاتلو الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لمدة شهرين ونصف لتحقيق أقصى قدر من الإنجاز خلال العملية البرية، وقد تم تفتيش معظم المنازل والبنى التحتية التابعة لحزب الله في المناطق الواقعة على خط التماس".

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير 2025 وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري.