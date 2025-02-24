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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو جديد لعملية اغتيال حسن نصر الله (فيديو)

الإثنين 24 فبراير 2025 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو جديد لعملية اغتيال حسن نصر الله (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، مشاهد من عملية اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني السابق حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024.


‏وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد: "في الـ 27 من سبتمبر 2024 في تمام الساعة 18:21 قضى جيش الدفاع من خلال عدة غارات متزامنة على المدعو حسن ⁧ نصرالله⁩ زعيم تنظيم حزب الله".

وأضاف أدرعي أنه قضى خلال الغارة على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وقادة آخرين داخل مقر القيادة التابع لحزب الله والموجود تحت الأرض في بيروت إلى جانب بنى تحتية عسكرية أخرى.

وشيعت بيروت يوم الأحد في مأتم شعبي حاشد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين.

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