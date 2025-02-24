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الرئاسة الفلسطينية تحذر من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

الإثنين 24 فبراير 2025 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية تحذر من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية



رام الله/سما/

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من التصعيد الإسرائيلي المدمر في الضفة الغربية من خلال إجبار 40 ألف مواطن على التهجير وتفجير المنازل والأحياء.


وحذر من "خطورة استكمال سلطات الاحتلال لما بدأته في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية، في الضفة الغربية، من خلال اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل واعتقال المواطنين، وتدمير المدن والمخيمات، واستمرار الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع العنصري، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض".


وطالب الإدارة الأمريكية "بإجبار دولة الاحتلال على وقف العدوان الذي تشنه على مدن الضفة الغربية فوراً"، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا ما أرادت تجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد، لأن البديل هو استمرار التخبط وحروب بلا نهاية في المنطقة".

وجدد التأكيد على أن "مستقبل فلسطين يقرره الشعب الفلسطيني بقراره الوطني المستقل، وبموافقة منظمة التحرير الفلسطينية على أية حلول، ولن يقبل بالوطن البديل أو التهجير أو دولة دون القدس".

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